Diretório de Empresas
1mg
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

1mg Salários

A faixa salarial da 1mg varia de $16,777 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $67,135 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1mg. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Engenharia de Software
Median $63.5K
Designer de Produto
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gestor de Produto
$67.1K
Gestor de Programa
$42.9K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at 1mg is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $67,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg is $36,319.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para 1mg

Empresas Relacionadas

  • Ola
  • BookMyShow
  • Practo
  • OYO
  • Gett
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos