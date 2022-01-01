1mg Salários

A faixa salarial da 1mg varia de $16,777 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $67,135 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1mg . Última atualização: 8/19/2025