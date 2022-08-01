17LIVE Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da 17LIVE varia de $32,536 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $63,680 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 17LIVE. Última atualização: 8/23/2025

Engenheiro de Software
Median $39K

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$32.5K
Analista de Dados
$40.5K

Cientista de Dados
$50.8K
Designer de Produto
$63.7K
Gestor de Produto
$41.5K
Gestor de Engenharia de Software
$58.1K
FAQs

Den högst betalande rollen som rapporterats på 17LIVE är Designer de Produto at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $63,680. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på 17LIVE är $41,479.

