Diretório de Empresas
10x Genomics
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

10x Genomics Salários

A faixa salarial da 10x Genomics varia de $92,859 em remuneração total por ano para um Gestor de Instalações no limite inferior a $477,375 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 10x Genomics. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $332K

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro Mecânico
Median $230K
Engenheiro Biomédico
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Cientista de Dados
$347K
Gestor de Instalações
$92.9K
Tecnólogo de Informação (TI)
$203K
Jurídico
$375K
Operações de Marketing
$285K
Engenheiro Óptico
$219K
Designer de Produto
$159K
Gestor de Produto
$353K
Recrutador
$214K
Gestor de Engenharia de Software
$477K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na 10x Genomics é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $477,375. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 10x Genomics é $230,000.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para 10x Genomics

Empresas Relacionadas

  • Verily
  • MobileIron
  • JFrog
  • Extreme Networks
  • Natera
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos