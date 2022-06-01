Diretório de Empresas
10Pearls
10Pearls Salários

O salário da 10Pearls varia de $15,393 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $45,328 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 10Pearls. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $18.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$15.4K
Designer de Produto
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na 10Pearls é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $45,328. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 10Pearls é $18,425.

