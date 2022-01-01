1010data Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da 1010data varia de $105,023 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $263,160 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 1010data. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Analista de Negócios
$105K
Cientista de Dados
$114K
Engenheiro de Software
Median $125K

Gestor de Engenharia de Software
$263K
Arquiteto de Soluções
$132K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na 1010data é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $263,160. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na 1010data é $125,000.

