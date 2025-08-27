Cientista de Dados Salário em Fort Collins, CO

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Fort Collins, CO? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Fort Collins, CO é $96,600.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Fort Collins, CO? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Fort Collins, CO, a remuneração total média é $96,600.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Fort Collins, CO? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Fort Collins, CO é Google com uma remuneração total média de $275,000.