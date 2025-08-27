Cientista de Dados Salário em Exeter, United Kingdom

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Exeter, United Kingdom? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Exeter, United Kingdom é £32,377.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Exeter, United Kingdom? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Exeter, United Kingdom, a remuneração total média é £32,377.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Exeter, United Kingdom? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Exeter, United Kingdom é Grab com uma remuneração total média de £104,738.