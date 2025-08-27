Cientista de Dados Salário em Erlanger, KY

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Erlanger, KY? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Erlanger, KY é $141,500.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Erlanger, KY? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Erlanger, KY, a remuneração total média é $141,500.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Erlanger, KY? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Erlanger, KY é Procter & Gamble com uma remuneração total média de $147,900.