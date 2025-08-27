Cientista de Dados Salário em Ekaterinburg, Russia

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Ekaterinburg, Russia? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Ekaterinburg, Russia é RUB 1,415,506.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Ekaterinburg, Russia? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Ekaterinburg, Russia, a remuneração total média é RUB 1,415,506.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Ekaterinburg, Russia? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Ekaterinburg, Russia é Grab com uma remuneração total média de RUB 11,392,172.