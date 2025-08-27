Cientista de Dados Salário em Edison, NJ

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Edison, NJ? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Edison, NJ é $90,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Edison, NJ? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Edison, NJ, a remuneração total média é $90,000.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Edison, NJ? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Edison, NJ é Facebook com uma remuneração total média de $375,000.