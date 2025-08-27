Cientista de Dados Salário em East Hartford, CT

Qual é o salário de um Cientista de Dados em East Hartford, CT? A remuneração total média de um Cientista de Dados em East Hartford, CT é $131,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em East Hartford, CT? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em East Hartford, CT, a remuneração total média é $131,000.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em East Hartford, CT? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em East Hartford, CT é CVS Health com uma remuneração total média de $210,000.