Cientista de Dados Salário em East Hanover, NJ

Qual é o salário de um Cientista de Dados em East Hanover, NJ? A remuneração total média de um Cientista de Dados em East Hanover, NJ é $231,608.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em East Hanover, NJ? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em East Hanover, NJ é Facebook com uma remuneração total média de $375,000.