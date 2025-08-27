Cientista de Dados Salário em Curitiba, Brazil

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Curitiba, Brazil? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Curitiba, Brazil é R$113,640.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Curitiba, Brazil? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Curitiba, Brazil, a remuneração total média é R$113,640.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Curitiba, Brazil? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Curitiba, Brazil é Grab com uma remuneração total média de R$767,759.