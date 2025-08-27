Qual é o salário de um Cientista de Dados em Culver City, CA? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Culver City, CA é $190,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Culver City, CA? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Culver City, CA, a remuneração total média é $190,000.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Culver City, CA? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Culver City, CA é Snap com uma remuneração total média de $505,000.