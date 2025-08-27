Cientista de Dados Salário em College Park, MD

Qual é o salário de um Cientista de Dados em College Park, MD? A remuneração total média de um Cientista de Dados em College Park, MD é $52,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em College Park, MD? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em College Park, MD, a remuneração total média é $52,000.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em College Park, MD? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em College Park, MD é Amazon com uma remuneração total média de $274,000.