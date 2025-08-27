Cientista de Dados Salário em Cluj-Napoca, Romania

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Cluj-Napoca, Romania? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Cluj-Napoca, Romania é RON 129,233.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Cluj-Napoca, Romania? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Cluj-Napoca, Romania, a remuneração total média é RON 129,233.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Cluj-Napoca, Romania? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Cluj-Napoca, Romania é Grab com uma remuneração total média de RON 618,620.