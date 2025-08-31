Cientista de Dados Salário em Calcutta, India

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Calcutta, India? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Calcutta, India é ₹1,062,145.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Calcutta, India? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Calcutta, India, a remuneração total média é ₹1,062,145.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Calcutta, India? A empresa que mais paga para um Cientista de Dados em Calcutta, India é Grab com uma remuneração total média de ₹11,961,216.