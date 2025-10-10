Cientista de Dados Salário em Burnaby, Canada

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Burnaby, Canada? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Burnaby, Canada é CA$119,371.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Burnaby, Canada? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Burnaby, Canada, a remuneração total média é CA$119,371.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Burnaby, Canada? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Burnaby, Canada é Amazon com uma remuneração total média de CA$221,259.