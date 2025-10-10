Cientista de Dados Salário em Broomfield, CO

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Broomfield, CO? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Broomfield, CO é $156,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Broomfield, CO? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Broomfield, CO, a remuneração total média é $156,000.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Broomfield, CO? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Broomfield, CO é Lockheed Martin com uma remuneração total média de $189,000.