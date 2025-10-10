Cientista de Dados Salário em Brasilia, Brazil

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Brasilia, Brazil? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Brasilia, Brazil é R$242,176.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Brasilia, Brazil? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Brasilia, Brazil, a remuneração total média é R$242,176.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Brasilia, Brazil? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Brasilia, Brazil é Grab com uma remuneração total média de R$781,460.