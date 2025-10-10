Cientista de Dados Salário em Braga, Portugal

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Braga, Portugal? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Braga, Portugal é €38,448.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Braga, Portugal? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Braga, Portugal, a remuneração total média é €38,448.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Braga, Portugal? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Braga, Portugal é Grab com uma remuneração total média de €121,548.