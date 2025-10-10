Cientista de Dados Salário em Bologna, Italy

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Bologna, Italy? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Bologna, Italy é €40,280.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Bologna, Italy? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Bologna, Italy, a remuneração total média é €40,280.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Bologna, Italy? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Bologna, Italy é Grab com uma remuneração total média de €121,548.