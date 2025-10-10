Cientista de Dados Salário em Baku, Azerbaijan

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Baku, Azerbaijan? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Baku, Azerbaijan é AZN 41,871.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Baku, Azerbaijan? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Baku, Azerbaijan, a remuneração total média é AZN 41,871.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Baku, Azerbaijan? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Baku, Azerbaijan é Grab com uma remuneração total média de AZN 235,187.