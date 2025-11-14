Cientista de Dados Salário em Allentown, PA

Qual é o salário de um Cientista de Dados em Allentown, PA? A remuneração total média de um Cientista de Dados em Allentown, PA é $125,000.

Qual é o salário mínimo de um Cientista de Dados em Allentown, PA? Embora não haja salário mínimo para um Cientista de Dados em Allentown, PA, a remuneração total média é $125,000.

Qual empresa paga mais para um Cientista de Dados em Allentown, PA? A empresa que paga mais para um Cientista de Dados em Allentown, PA é Vanguard com uma remuneração total média de $150,000.