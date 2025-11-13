Gerente de Ciência de Dados Salário em Santiago, Chile

Qual é o salário de um Gerente de Ciência de Dados em Santiago, Chile? A remuneração total média de um Gerente de Ciência de Dados em Santiago, Chile é CLP 47,655,894.

Qual é o salário mínimo de um Gerente de Ciência de Dados em Santiago, Chile? Embora não haja salário mínimo para um Gerente de Ciência de Dados em Santiago, Chile, a remuneração total média é CLP 47,655,894.

Qual empresa paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em Santiago, Chile? A empresa que paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em Santiago, Chile é ByteDance com uma remuneração total média de CLP 233,883,229.