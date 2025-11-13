Gerente de Ciência de Dados Salário em San Mateo, CA

Qual é o salário de um Gerente de Ciência de Dados em San Mateo, CA? A remuneração total média de um Gerente de Ciência de Dados em San Mateo, CA é $232,000.

Qual é o salário mínimo de um Gerente de Ciência de Dados em San Mateo, CA? Embora não haja salário mínimo para um Gerente de Ciência de Dados em San Mateo, CA, a remuneração total média é $232,000.

Qual empresa paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em San Mateo, CA? A empresa que paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em San Mateo, CA é Facebook com uma remuneração total média de $710,000.