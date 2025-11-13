Gerente de Ciência de Dados Salário em Rotterdam, Netherlands

Qual é o salário de um Gerente de Ciência de Dados em Rotterdam, Netherlands? A remuneração total média de um Gerente de Ciência de Dados em Rotterdam, Netherlands é €92,537.

Qual empresa paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em Rotterdam, Netherlands? A empresa que paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em Rotterdam, Netherlands é ByteDance com uma remuneração total média de €219,667.