Qual é o salário de um Gerente de Ciência de Dados em Redwood City, CA? A remuneração total média de um Gerente de Ciência de Dados em Redwood City, CA é $240,000.

Qual é o salário mínimo de um Gerente de Ciência de Dados em Redwood City, CA? Embora não haja salário mínimo para um Gerente de Ciência de Dados em Redwood City, CA, a remuneração total média é $240,000.

Qual empresa paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em Redwood City, CA? A empresa que paga mais para um Gerente de Ciência de Dados em Redwood City, CA é Facebook com uma remuneração total média de $710,000.