Gerente de Ciência de Dados

Prague, Czech Republic

Gerente de Ciência de Dados Icon

Gerente de Ciência de Dados Salário em Prague, Czech Republic

Salários Enviados Recentemente

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Publicações da Comunidade

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

72 10
72 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

64 26
64 26
💬 Participe da discussão!

Perguntas Frequentes

  1. Qual é o salário de um Gerente de Ciência de Dados em Prague, Czech Republic?

    A remuneração total média de um Gerente de Ciência de Dados em Prague, Czech Republic é CZK 1,856,055.

  2. Qual é o salário mínimo de um Gerente de Ciência de Dados em Prague, Czech Republic?

    Embora não haja salário mínimo para um Gerente de Ciência de Dados em Prague, Czech Republic, a remuneração total média é CZK 1,856,055.

  3. Tenho uma pergunta diferente

