Zymergen Salários

O salário da Zymergen varia de $154,225 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $225,400 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zymergen . Última atualização: 9/2/2025