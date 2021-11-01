Diretório de Empresas
Zwift
Zwift Salários

O salário da Zwift varia de $75,154 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $264,500 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zwift. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $265K
Engenheiro de Software
Median $138K
Cientista de Dados
Median $215K

Recursos Humanos
$186K
Marketing
$75.2K
Gerente de Programa
$156K
Gerente de Engenharia de Software
$188K
Gerente de Programa Técnico
$150K
A função com maior remuneração relatada na Zwift é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $264,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zwift é $170,850.

