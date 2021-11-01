Zwift Salários

O salário da Zwift varia de $75,154 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $264,500 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zwift . Última atualização: 9/7/2025