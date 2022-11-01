Zurich Insurance Salários

O salário da Zurich Insurance varia de $27,980 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $281,400 para Banker de Investimentos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zurich Insurance . Última atualização: 9/2/2025