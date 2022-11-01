Diretório de Empresas
Zurich Insurance
Zurich Insurance Salários

O salário da Zurich Insurance varia de $27,980 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $281,400 para Banker de Investimentos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zurich Insurance. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $121K
Engenheiro de Software
Median $111K
Atuário
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arquiteto de Soluções
Median $61.7K
Assistente Administrativo
$28K
Analista de Negócios
$53.7K
Gerente de Ciência de Dados
$224K
Analista Financeiro
$44.9K
Recursos Humanos
$48.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$43.7K
Banker de Investimentos
$281K
Consultor de Gestão
$202K
Designer de Produto
$62.3K
Gerente de Produto
$170K
Gerente de Programa
$161K
Gerente de Projeto
$130K
Analista de Cibersegurança
$66.8K
Gerente de Engenharia de Software
$218K
Subscritor
$78.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zurich Insurance é Banker de Investimentos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $281,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zurich Insurance é $110,725.

