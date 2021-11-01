Diretório de Empresas
Zoomcar
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Zoomcar Salários

O salário da Zoomcar varia de $15,888 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $117,734 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoomcar. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Produto
Median $118K
Engenheiro de Software
Median $30.5K
Analista de Negócios
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Cientista de Dados
$105K
Designer Gráfico
$23.9K
Gerente de Programa
$17.1K
Gerente de Projeto
$23.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zoomcar é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $117,734. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zoomcar é $23,926.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Zoomcar

Empresas Relacionadas

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos