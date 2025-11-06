Diretório de Empresas
Zoom Gerente de Programa Técnico Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Gerente de Programa Técnico in Greater Bengaluru na Zoom totaliza ₹5.57M por year para ZP4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.57M
₹2.68M
₹2.68M
₹206K
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa Técnico na Zoom in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹5,572,912. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zoom para a função de Gerente de Programa Técnico in Greater Bengaluru é ₹5,567,888.

