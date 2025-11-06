A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in San Francisco Bay Area na Zoom varia de $285K por year para ZP1 a $331K por year para ZP4. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $325K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)