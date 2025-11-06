A remuneração de Gerente de Produto in San Francisco Bay Area na Zoom varia de $177K por year para ZP1 a $338K por year para ZP5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $265K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)