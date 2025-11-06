Diretório de Empresas
Zoom
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

  • San Francisco Bay Area

Zoom Gerente de Produto Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Gerente de Produto in San Francisco Bay Area na Zoom varia de $177K por year para ZP1 a $338K por year para ZP5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $265K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Zoom. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Zoom, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Zoom in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $415,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zoom para a função de Gerente de Produto in San Francisco Bay Area é $278,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Zoom

Empresas Relacionadas

  • RingCentral
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos