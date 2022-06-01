Diretório de Empresas
Zoetis Salários

O salário da Zoetis varia de $92,460 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $223,934 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zoetis. Última atualização: 11/15/2025

Cientista de Dados
Median $162K
Engenheiro de Software
Median $141K
Analista de Negócios
$92.5K

Gerente de Ciência de Dados
$136K
Operações de Marketing
$198K
Designer de Produto
$121K
Gerente de Produto
$104K
Gerente de Projeto
$121K
Vendas
$101K
Gerente de Engenharia de Software
$224K
Gerente de Programa Técnico
$141K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zoetis é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,934. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zoetis é $135,675.

