ZipRecruiter Salários

O salário da ZipRecruiter varia de $79,600 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $422,417 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZipRecruiter. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $170K
Gerente de Produto
Median $258K

Designer de Produto
Median $142K

UX Designer

Gerente de Engenharia de Software
Median $294K
Contador
$91.3K
Analista de Negócios
$266K
Gerente de Ciência de Dados
$293K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$259K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na ZipRecruiter, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ZipRecruiter é Engenheiro de Software at the Staff Software Engineer level com uma remuneração total anual de $422,417. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ZipRecruiter é $243,072.

