Zipline Salários

O salário da Zipline varia de $136,591 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $243,800 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zipline. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Gerente de Produto
Median $157K
Analista de Negócios
$206K

Engenheiro de Hardware
$244K
Jurídico
$239K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zipline é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,800. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zipline é $199,702.

