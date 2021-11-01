Diretório de Empresas
Zipcar
Zipcar Salários

O salário da Zipcar varia de $27,975 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $253,980 para Chefe de Gabinete na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zipcar. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $41.9K
Gerente de Produto
Median $175K
Operações de Negócio
$65.2K

Chefe de Gabinete
$254K
Analista de Dados
$143K
Cientista de Dados
$131K
Designer de Produto
$185K
Analista de Cibersegurança
$28K
Gerente de Engenharia de Software
$235K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zipcar é Chefe de Gabinete at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $253,980. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zipcar é $142,800.

