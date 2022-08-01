Diretório de Empresas
Zip Salários

O salário da Zip varia de $63,700 em remuneração total por ano para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais baixa a $231,150 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zip. Última atualização: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Engenheiro de Software
Median $200K

Engenheiro de Software Full-Stack

Desenvolvimento de Negócios
$63.7K
Cientista de Dados
$105K

Designer de Produto
$148K
Recrutador
$124K
Vendas
$99.5K
Gerente de Engenharia de Software
$231K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Zip, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zip é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $231,150. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zip é $124,176.

