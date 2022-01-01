Zip Co Salários

Diretório de Empresas
O salário da Zip Co varia de $23,460 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $247,755 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zip Co. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $90.3K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $79.1K
Analista de Negócios
$150K

Analista de Dados
$43.2K
Cientista de Dados
$248K
Analista Financeiro
$23.5K
Designer de Produto
$164K
Recrutador
$194K
Gerente de Engenharia de Software
$133K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zip Co é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $247,755. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zip Co é $132,760.

Outros Recursos