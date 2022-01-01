Diretório de Empresas
Zillow
Zillow Salários

O salário da Zillow varia de $69,000 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $493,852 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zillow. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Cientista de Dados
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Gerente de Produto
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Gerente de Engenharia de Software
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Designer de Produto
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX Designer

Gerente de Programa Técnico
P4 $268K
P5 $261K
Analista de Negócios
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Analista de Business Intelligence

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Gerente de Programa
Median $145K
Vendas
P3 $133K
P4 $165K
Analista Financeiro
Median $120K
Gerente de Operações de Negócio
Median $160K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $147K
Recrutador
Median $160K
Pesquisador de UX
Median $155K
Analista de Dados
Median $118K
Gerente de Ciência de Dados
Median $320K
Jurídico
Median $160K
Contador
Median $69K

Contador Técnico

Assistente Administrativo
$103K
Operações de Negócio
$113K
Desenvolvimento de Negócios
$132K
Atendimento ao Cliente
$83.3K
Recursos Humanos
$210K
Operações de Marketing
$192K
Gerente de Projeto
$140K
Operações de Receita
$121K
Analista de Cibersegurança
$307K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Zillow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Zillow é Engenheiro de Software at the P6 level com uma remuneração total anual de $493,852. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zillow é $174,938.

Outros Recursos