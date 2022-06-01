Zeta Global Salários

O salário da Zeta Global varia de $6,636 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $392,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Zeta Global . Última atualização: 9/2/2025