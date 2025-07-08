ZestMoney Salários

O salário da ZestMoney varia de $25,280 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $114,270 para Capitalista de Risco na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZestMoney . Última atualização: 10/18/2025