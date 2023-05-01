ZenBusiness Salários

Diretório de Empresas
O salário da ZenBusiness varia de $105,470 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $175,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ZenBusiness. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $175K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Dados
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Produto
$154K
Gerente de Programa
$159K
Gerente de Projeto
$150K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ZenBusiness é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $175,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ZenBusiness é $152,236.

