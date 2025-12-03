Diretório de Empresas
Yext
Yext Desenvolvimento de Negócios Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócios in United States na Yext varia de $76.4K a $107K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yext. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$82.8K - $100K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$76.4K$82.8K$100K$107K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Yext, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Desenvolvimento de Negócios na Yext in United States é uma remuneração total anual de $106,720. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yext para a função de Desenvolvimento de Negócios in United States é $76,360.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yext/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.