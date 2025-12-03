Diretório de Empresas
Yellow.ai
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Negócios

  • Todos os Salários de Analista de Negócios

Yellow.ai Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in India na Yellow.ai varia de ₹449K a ₹612K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yellow.ai. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$5.5K - $6.6K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$5.1K$5.5K$6.6K$7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Analista de Negócios submissões na Yellow.ai para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Yellow.ai?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista de Negócios ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Yellow.ai in India é uma remuneração total anual de ₹612,475. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yellow.ai para a função de Analista de Negócios in India é ₹448,797.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Yellow.ai

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Apple
  • Stripe
  • Databricks
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yellowai/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.