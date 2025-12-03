Diretório de Empresas
Yellow Card App
Yellow Card App Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in South Africa na Yellow Card App varia de ZAR 465K a ZAR 662K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yellow Card App. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$30.2K - $34.4K
South Africa
Faixa Comum
Faixa Possível
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Yellow Card App?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Yellow Card App in South Africa é uma remuneração total anual de ZAR 661,626. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yellow Card App para a função de Engenheiro de Software in South Africa é ZAR 465,381.

