Yellow Card App
Yellow Card App Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Nigeria na Yellow Card App varia de NGN 7.58M a NGN 11M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yellow Card App. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Faixa Comum
Faixa Possível
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Yellow Card App?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na Yellow Card App in Nigeria é uma remuneração total anual de NGN 10,995,411. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yellow Card App para a função de Atendimento ao Cliente in Nigeria é NGN 7,576,669.

Outros Recursos

